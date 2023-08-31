В селе Троицкое Ингушетии проведены работы по нанесению дорожной разметки вблизи школы

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, знаки на асфальте напоминают водителям о необходимости соблюдения ограничений скорости.

Отмечается, что особое внимание обращается на необходимость снижения скорости участниками дорожного движения вблизи школы, чтобы обеспечить безопасность детей и снизить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По словам сотрудников администрации, эти меры направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и создание безопасных условий для всех участников дорожного движения в сельском поселении Троицкое.