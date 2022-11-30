В селе Троицкое Ингушетии улучшают качество дорог и тротуаров

В сельском поселении Троицкое завершены работы по прокладке уплотненной грейдерной дороги и строительству асфальтированного тротуара на улице Международной, протяженностью 900 метров.

Кроме того, как сообщили в администрации Сунженского района, стартовали ремонтные работы автомобильной дороги на второй части самой длинной улицы села, которая напрямую ведет к новой школе и детскому саду, а также от улицы Орцханова до улицы Осканова. Общая протяженность уплотненной грейдерной дороги составит более 2 км.

Напомним, улучшение качества поселковых дорог в районе реализуется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2022 годы».