Нацпроекты

В селе Троицкое Ингушетии завершено строительство детского сада на 190 мест

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района завершено строительство детского сада на 190 мест в рамках нацпроекта.

Новое образовательное учреждение располагается в двухэтажном корпусе. Там, как сообщили в администрации района, созданы все необходимые условия для полноценного процесса воспитания и развития детей.

Проектом были предусмотрены актовый и спортивный залы, гардеробная, игровая зона, пищеблок, санузлы, спальни. Важно также, что все эти помещения находятся в пределах одной зоны. 12 групповых ячеек спроектированы таким образом, что нет необходимости покидать основное сооружение.

Отмечается, что двор нового троицкого детсада оборудован игровыми площадками и озеленен.

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