В селе Троицкое Ингушетии завершено строительство детского сада на 190 мест

Новое образовательное учреждение располагается в двухэтажном корпусе. Там, как сообщили в администрации района, созданы все необходимые условия для полноценного процесса воспитания и развития детей.

Проектом были предусмотрены актовый и спортивный залы, гардеробная, игровая зона, пищеблок, санузлы, спальни. Важно также, что все эти помещения находятся в пределах одной зоны. 12 групповых ячеек спроектированы таким образом, что нет необходимости покидать основное сооружение.

Отмечается, что двор нового троицкого детсада оборудован игровыми площадками и озеленен.