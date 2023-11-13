Строительство

В селе Верхние Ачалуки Ингушетии до конца года откроется новая школа

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В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района завершается строительство новой школы на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Строительство объекта общей стоимостью свыше 545 миллионов рублей было начато в сентябре 2020 года. По плану, объект должен быть сдан в эксплуатацию до декабря текущего года», — рассказал собеседник.

По его словам, здание школы будет трехэтажным с подвальным помещением. В учреждении предусмотрены учебные кабинеты для начальных классов, столовая, гардеробная, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения, библиотека с читальным залом, актовый зал, книгохранилище, кабинеты иностранного языка, учебные кабинеты информатики. Рядом со зданием также обустроят футбольное поле.

Как отметил собеседник издания, на данный момент в школе установлены окна и двери, проведена электрика, сделана штукатурка, благоустраивается двор.

«Установка новой школы также откроет возможность создания 125 трудовых мест для местных жителей», — добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подрядчик объекта и гендиректор ООО «Севкавстрой» Султан Пугоев заверил Главу Ингушетии, посетившего стройплощадку в рамках инспекционного выезда в Малгобекский район, что строительство школы будет завершено в срок.

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