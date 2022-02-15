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В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест

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В сельском поселении Верхние Ачалуки Назрановского района Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест в рамках национального проекта «Образование».

Объект строится в соответствии с проводимыми мероприятиями по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования согласно федеральному проекту «Современная школа».

Возведением данного объекта занимается генеральная подрядная организация ООО «Севкавстрой», техническое сопровождение и строительный контроль ведёт ГУП «УКС РИ».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства республики, в настоящее время на объекте ведутся следующие работы: армирование и устройство опалубки перекрытия блока «А» (3-й этаж); устройство наружных стен (облицовка) блока «В» (1-й этаж); устройство перегородок блока «Г» (1-й этаж); разработка траншеи под заливку ленточного фундамента на ограждение; подготовка и установка труб теплоснабжения в каналы теплотрассы.

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