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В селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии открылась новая школа на 720 мест

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В сельском поселении Верхние Ачалуки с начала учебного года открыла свои двери школа на 720 мест. Объект стоимостью 635 млн рублей на участке площадью 3,4 га построен в рамках нацпроекта «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Малгобекского района.

Сообщается, что в просторном трехэтажном здании есть специализированные современные кабинеты, спортзал, мастерские, столовая, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. На территории школы имеется спортивный кластер, зона отдыха и зона для подвижных игр.

Объект, возведенный в районе новостроек, призван обеспечить жителей села необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Напомним, что строительство школы было начато в сентябре 2020 года по заказу Минстроя Ингушетии.

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