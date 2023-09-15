В селе Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии открылась новая школа на 720 мест

Сообщается, что в просторном трехэтажном здании есть специализированные современные кабинеты, спортзал, мастерские, столовая, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем. На территории школы имеется спортивный кластер, зона отдыха и зона для подвижных игр.

Объект, возведенный в районе новостроек, призван обеспечить жителей села необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

Напомним, что строительство школы было начато в сентябре 2020 года по заказу Минстроя Ингушетии.