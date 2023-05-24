В селе Вознесенское Ингушетии ведется реконструкция мусульманского и христианского кладбищ

Ремонтные работы на мусульманском кладбище в селении Вознесенское начались два месяца назад. Проектом предполагается, что весь периметр территории, а это больше 300 метров, обнесут новой оградой, сейчас под нее готовят основание. Рабочие уже установили столбы и планируют начать кирпичную кладку, сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Также появится стоянка на 30 машин и заасфальтированная подъездная дорога к кладбищу. Рабочие отштукатурят и побелят стены домика для хозяйственного инвентаря, заменят старую крышу. Закупят новые лопаты, виллы, газонокосилки, тележки, необходимые для облагораживания кладбища.

Благоустройство кладбищ — это комплекс работ по обустройству всей территории захоронений. Проект включает в себя создание инфраструктуры: озеленение, ремонт дорог, строительство элементов архитектурной отделки.

Аналогичные работы ведутся и на христианском кладбище. Особое внимание здесь также будет уделено безопасности и комфорту при проведении похоронных церемоний. Новая ограда длиной более 600 метров станет гораздо надежнее прежней. Та была в виде металлической сетки и совсем не спасала от бродячего скота, что очень расстраивало местных жителей. По их словам, таких проблем больше не будет. За это они очень благодарны региональной власти и благотворительному фонду «Сафмар».

«Не передать словами, как радостно сердцу, что преображается место, где похоронены твои родные и близкие люди», — отметила делится жительница сельского поселения Вознесенское Валентина Кузнецова.

Благоустройство территорий захоронения в Вознесенском планируют завершить к середине лета. В проведении масштабных работ задействованы специалисты из числа местных жителей. Это позволило создать и дополнительные рабочие места в населенном пункте.

Напомним, что до конца года обустройству и восстановлению подлежат всего 40 кладбищ республики, 33 из них мусульманских и 7- православных. Реконструкция будет продолжена в 2024 году с охватом всех кладбищ Ингушетии.