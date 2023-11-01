В селе Яндаре Ингушетии обновлено мусульманское кладбище

Работы проводились при финансовой поддержке благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Появилась новая ограда, ворота с четырех сторон для удобства при посещении жителями населенного пункта могил усопших, отремонтировано помещение для проведения религиозных обрядов. Теперь оно будет отапливаться в холодное время.

С двух сторон кладбища проложены дороги, примыкающая территория, где предусмотрена автостоянка, расширена. Выравнены надмогильные плиты, проложен тротуар и отремонтированы хозяйственные помещения. Местные жители проделанной работой очень довольны.

Напомним, что всего в республике до конца года благоустроят 40 кладбищ: 33 мусульманских и 7 христианских. Соответствующая договоренность была достигнута между руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым и основателем фонда «Сафмар» меценатом Микаилом Гуцериевым.