Новостройка

В селе Яндаре Ингушетии открылась новая школа на 540 мест

0

В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии состоялось открытие школы на 540 мест, возведенной в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Принимавший участие в мероприятии Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что работа, направленная на образование и развитие детей, является ключевой в деятельности органов власти региона.

«Современные школы Ингушетии обязаны стать стартовой площадкой для больших достижений нашей молодежи. Ответственная учеба открывает для них замечательные перспективы в будущем. В нашей стране множество замечательных вузов, открываются студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, обновляются учебно-лабораторные базы и программа обучения. Можно многое узнать и многого достичь. С хорошим багажом знаний каждый человек достигает больших творческих, профессиональных высот», — подчеркнул он.

Руководитель также заявил, что к 2025 году власти намерены в регионе выйти на односменный образовательный процесс в школах.

«Две, три смены — это не только тяжелое расписание для детей, но и серьёзная нагрузка на педагогов, которые зачастую не в силах уделить должное внимание каждому своему подопечному, а в итоге это влияет на качество образования и воспитания молодежи», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Благодаря построенной в микрорайоне Новый школе, в Яндаре будет ликвидирован дефицит общеобразовательных учреждений.

За последние годы в сельском поселении открыты современный детский сад, ДК, физкультурно-оздоровительный комплекс, просторную школу имени известного ингушского поэта и художника Али Хашагульгова. А в начале этого учебного года — центр для одаренных детей «Олимп».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Национальный фонда развития Ингушетии выделил средства для приобретения подарков детям мобилизованных
Глава Малгобека Мусса Галаев отчитался о проделанной работе за 2022 год
В Сунженском районе Ингушетии провели совещание с главами сел по призывной кампании
Коммунальные и дорожные службы Магаса в каникулы будут работать в штатном режиме
Ингушским студентам рассказали о работе агентства недвижимости
В краеведческом музее Ингушетии прошла экскурсия для школьников города Назрани
Мэрия Назрани Ингушетии раздала более 4 тыс. новогодних подарков
Худрук Дома народного творчества Ингушетии — лауреат конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»
Жительница Ингушетии перевела 40 тыс. рублей дистанционному мошеннику
В селе Нестеровское Ингушетии состоялся новогодний концерт для детей и взрослых
В МКЖР Ингушетии в праздничные дни пройдет акция «Новогодние каникулы в музее»

Главное

Яндекс.Метрика

 