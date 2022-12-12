В селе Яндаре Ингушетии прошел конкурс рисунков «Мир предков глазами детей»
В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялся конкурс детского рисунка «Мир предков глазами детей», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и подарило юным художникам возможность представить на всеобщее обозрение собственный взгляд на прошлое и настоящее родного края.
«Каждая работа, созданная школьниками, заслуживала внимания. Ребята постарались отразить в своих рисунках мир далекого прошлого Ингушетии таким, каким он представляется им по рассказам взрослых, по книгам и художественным произведениям мастеров кисти», — рассказала директор ДК Мадина Евлоева.
По ее словам, детский взгляд, обращенный к жизни далеких предков, оказался светлым и искренним. В своих рисунках школьники выразили любовь к отчему краю и к его древней истории.