Конкурс

В селе Яндаре Ингушетии прошел конкурс рисунков «Мир предков глазами детей»

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре состоялся конкурс детского рисунка «Мир предков глазами детей», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и подарило юным художникам возможность представить на всеобщее обозрение собственный взгляд на прошлое и настоящее родного края.

«Каждая работа, созданная школьниками, заслуживала внимания. Ребята постарались отразить в своих рисунках мир далекого прошлого Ингушетии таким, каким он представляется им по рассказам взрослых, по книгам и художественным произведениям мастеров кисти», — рассказала директор ДК Мадина Евлоева.

По ее словам, детский взгляд, обращенный к жизни далеких предков, оказался светлым и искренним. В своих рисунках школьники выразили любовь к отчему краю и к его древней истории.

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