Традиции

В селе Яндаре Ингушетии прошел круглый стол на тему традиций народа

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В рамках всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошел круглый стол «Взаимоотношения отцов и детей по строгим традициям Кавказа».

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, аудиторией мероприятия, которое провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, стали учащиеся местной школы № 2.

«Вежливость и сдержанность очень ценят на Кавказе. Недаром пословица гласит: «Не стремись к почетному месту — если ты его заслужил, оно тебе достанется». Издревле Кавказ славился правильным и строгим воспитанием подрастающего поколения. Детям с малых лет преподносят, что от их поведения зависит авторитет родителей среди родственников и односельчан. Подрастающее поколение старается высоко нести честь не только своих родителей, но и всего рода», — рассказала Мадина Евлоева.

По ее словам, ребята живо поддерживали беседу. Было видно, что эта тема для них не нова, и все правила поведения в обществе они знают не понаслышке.

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