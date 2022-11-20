В селе Яндаре Ингушетии прошел круглый стол на тему традиций народа

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, аудиторией мероприятия, которое провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, стали учащиеся местной школы № 2.

«Вежливость и сдержанность очень ценят на Кавказе. Недаром пословица гласит: «Не стремись к почетному месту — если ты его заслужил, оно тебе достанется». Издревле Кавказ славился правильным и строгим воспитанием подрастающего поколения. Детям с малых лет преподносят, что от их поведения зависит авторитет родителей среди родственников и односельчан. Подрастающее поколение старается высоко нести честь не только своих родителей, но и всего рода», — рассказала Мадина Евлоева.

По ее словам, ребята живо поддерживали беседу. Было видно, что эта тема для них не нова, и все правила поведения в обществе они знают не понаслышке.