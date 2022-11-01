В селе Яндаре Ингушетии прошел мастер-класс для школьников «Тонкости национального танца»

0

В Доме культуры сельского поселения Яндаре прошел мастер-класс хореографа Ахлана Арчакова «Тонкости национального танца», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в рамках реализации Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», его участниками стали юные воспитанники сельского ДК.

«Приобщать подрастающее поколение к танцевальным традициям народа представляется нам важной задачей. Дети с большим интересом воспринимают все, что связано с национальным искусством, и мастер-класс нашего талантливого коллеги Ахлана Арчакова наглядно продемонстрировал это», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
3,5 года колонии получил житель Ингушетии за хранение героина
Трехэтажную школу ввели в эксплуатацию в Назрановском районе Ингушетии
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ГУП
Ингушетия намерена построить крупнейший объект здравоохранения за 10 млрд руб.
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Традиции ингушского народа»
Более 200 семьям из Пригородного района раздали жертвенное мясо к 30-й годовщине событий осени 1992 года
В селе Барсуки Ингушетии появится физкультурно-оздоровительный комплекс
Ингушский спортсмен Ибрагим Китиев стал вторым на первенстве СКФО по дзюдо
Представители спортклуба «Чингиз» успешно выступили на отборочном турнире школьной борцовской лиги
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книги писательницы Хяди Добриевой
Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на районных соревнованиях

Главное

Яндекс.Метрика

 