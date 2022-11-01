В селе Яндаре Ингушетии прошел мастер-класс для школьников «Тонкости национального танца»
В Доме культуры сельского поселения Яндаре прошел мастер-класс хореографа Ахлана Арчакова «Тонкости национального танца», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие прошло в рамках реализации Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», его участниками стали юные воспитанники сельского ДК.
«Приобщать подрастающее поколение к танцевальным традициям народа представляется нам важной задачей. Дети с большим интересом воспринимают все, что связано с национальным искусством, и мастер-класс нашего талантливого коллеги Ахлана Арчакова наглядно продемонстрировал это», — сказано в релизе.