В селе Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошли литературные чтения
В Доме культуры села Яндаре в рамках проекта «Культура для школьников» состоялись литературные чтения, рассказали нашему изданию в Республиканском доме народного творчества Ингушетии.
По словам собеседника, главной темой мероприятия, которое провела худрук местного ДК Мадина Евлоева, стало творчество известных ингушских писателей. Начали с чтения отрывков из произведений Заурбека Мальсагова «Похищение девицы» и «Кровная месть». Затем читали Идриса Базоркина, Джемалдина Яндиева и Ахмета Бокова.
Как рассказал собеседник, дети внимательно слушали ведущую и задавали разные вопросы. Было видно, что ребятам интересно, как жили их предки.