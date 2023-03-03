В селе Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошли литературные чтения

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В Доме культуры села Яндаре в рамках проекта «Культура для школьников» состоялись литературные чтения, рассказали нашему изданию в Республиканском доме народного творчества Ингушетии.

По словам собеседника, главной темой мероприятия, которое провела худрук местного ДК Мадина Евлоева, стало творчество известных ингушских писателей. Начали с чтения отрывков из произведений Заурбека Мальсагова «Похищение девицы» и «Кровная месть». Затем читали Идриса Базоркина, Джемалдина Яндиева и Ахмета Бокова.

Как рассказал собеседник, дети внимательно слушали ведущую и задавали разные вопросы. Было видно, что ребятам интересно, как жили их предки.

 

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