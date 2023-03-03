В селе Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошли литературные чтения

По словам собеседника, главной темой мероприятия, которое провела худрук местного ДК Мадина Евлоева, стало творчество известных ингушских писателей. Начали с чтения отрывков из произведений Заурбека Мальсагова «Похищение девицы» и «Кровная месть». Затем читали Идриса Базоркина, Джемалдина Яндиева и Ахмета Бокова.

Как рассказал собеседник, дети внимательно слушали ведущую и задавали разные вопросы. Было видно, что ребятам интересно, как жили их предки.