Строительство

В селе Южное Ингушетии до конца года завершится строительство ФАП

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В сельском поселении Южное Малгобекского района подходит к концу строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, на данный момент проводится комплекс работ по внутренней отделке здания: укладывается плитка, красятся стены и так далее. Также рабочая бригада занимается подключением электромонтажных сетей.

«Далее намечена установка дверей, мебели и необходимого оборудования. Полностью готовое медучреждение планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, приблизительно в начале декабря», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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