В селе Южное Ингушетии до конца года завершится строительство ФАП
В сельском поселении Южное Малгобекского района подходит к концу строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, на данный момент проводится комплекс работ по внутренней отделке здания: укладывается плитка, красятся стены и так далее. Также рабочая бригада занимается подключением электромонтажных сетей.
«Далее намечена установка дверей, мебели и необходимого оборудования. Полностью готовое медучреждение планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, приблизительно в начале декабря», — подчеркнул собеседник издания.
Отмечается, что объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».