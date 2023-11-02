В селе Южное Ингушетии до конца года завершится строительство ФАП

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, на данный момент проводится комплекс работ по внутренней отделке здания: укладывается плитка, красятся стены и так далее. Также рабочая бригада занимается подключением электромонтажных сетей.

«Далее намечена установка дверей, мебели и необходимого оборудования. Полностью готовое медучреждение планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года, приблизительно в начале декабря», — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».