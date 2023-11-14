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В селе Южное Ингушетии завершается возведение каркаса новой школы

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В сельском поселении Южное Малгобекского района продолжается строительство новой школы на 320 мест.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, подходит к концу возведение каркаса здания. На данный момент рабочие занимаются кладкой наружных стен второго этажа.

«В учебном заведении предусмотрено все необходимое: столовая, просторный спортзал, библиотека, стадион, актовый зал, а также 17 учебных классов», — рассказал собеседник.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта — более 300 млн рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «Капитал».

Напомним, что строительство общеобразовательного учреждения стартовало в марте текущего года в рамках реализации нацпроекта «Образование».

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