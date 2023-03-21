В селе Южное Малгобекского района Ингушетии появится новый ФАП

Появление нового ФАПа в этом сельском поселении станет возможным благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщили в Минздраве республики, старый фельдшерско-акушерский пункт построили ещё в 1975 году. В новом ФАПе создадут все необходимые условия для получения качественной первичной медико-санитарной медицинской помощи и работы персонала. Общая численность обслуживаемого населения составит 1067 человек.