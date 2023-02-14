В селе Зязиков-Юрт Ингушетии открыли первичное отделение «Движения первых»

«Организации, на базе которых открываются отделения движения, получают доступ ко всем нашим проектам. И это, мне кажется, очень важно. Таким образом, мы обеспечиваем всем детям страны равные возможности. Мы готовы помогать методически, организационно, информационно. Еще раз подчеркну, что мы не гонимся за красивыми цифрами в сухих отчетах, чтобы показать, как много у нас подразделений в разных уголках страны. Количество не имеет значения, если не подкрепляется качеством», — цитирует Мустафу Цурова пресс-служба регионального отделения «Единой России».

По его словам, очень важно оправдать доверие миллионов талантливых, сильных, смелых мальчишек и девчонок — настоящих первых.