В селении Инарки завершен ремонт ДК
В сельском поселении Инарки Малгобекского района Ингушетии подошел к концу ремонт Дома культуры, который проводился в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.
«Полностью обновилось напольное покрытие, модернизирована система освещения и видеонаблюдения, расширена сцена в актовом зале, произведена замена окон и дверей. Помимо этого, реконструирован фасад здания и многое другое», — подчеркнул собеседник издания.
Отметим, что в рамках национального проекта «Культура» на территории республики до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 объектов.