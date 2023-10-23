Нацпроекты

В селении Инарки завершен ремонт ДК

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В сельском поселении Инарки Малгобекского района Ингушетии подошел к концу ремонт Дома культуры, который проводился в рамках нацпроекта «Культура», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.

«Полностью обновилось напольное покрытие, модернизирована система освещения и видеонаблюдения, расширена сцена в актовом зале, произведена замена окон и дверей. Помимо этого, реконструирован фасад здания и многое другое», — подчеркнул собеседник издания.

Отметим, что в рамках национального проекта «Культура» на территории республики до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 6 объектов.

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