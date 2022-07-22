ЧП

В селении Сагопши Ингушетии сгорел нежилой дом, погибших и пострадавших нет

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В сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии сгорел нежилой дом, в результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение пожаре в сельском поселении Сагопши по улице Южная № 8. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что произошло возгорание не жилого дома. Площадь пожара составила 60 м2», — говорится в сообщении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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