Сход граждан

В сельских поселениях Гази-Юрт и Али-Юрт Ингушетии прошли сходы граждан

0

В домах культуры сельских поселений Гази-Юрт и Али-Юрт прошли сходы граждан, сообщили в администрации Назрановского района.

В мероприятиях приняли участие исполняющий обязанности главы Назрановского района Юсуп Измайлов, помощник главы по религиозным вопросам, наиб центральной мечети сельского поселения Экажево Исмаил Албогачиев, представитель военкомата Илез Кодзоев, главы и старейшины сёл.

Спикеры довели до собравшихся информацию о формировании именной «Ингушской роты», и отметили, что зачисление в состав роты проводится на добровольной основе.

Представитель военкомата рассказал о том, какие социальные выплаты предназначены для подписавших контракт. Исмаил Албогачиев осветил с религиозной стороны вопрос службы в армии на контрактной основе.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии у двух иногородних граждан изъято более 460 граммов мефедрона
Жителю Ингушетии пришлось оплатить 35 штрафов чтобы продать автомобиль
В Минкультуры региона представили эскизы эмблемы 100-летнего юбилея государственности Ингушетии
Ингушетия получит более 184 млн рублей на поддержку проектов в сфере туризма в 2023 году
В Ингушетии к 6,5 годам колонии приговорили члена группировки по сбыту героина
В Доме-музее скульптора Руслана Мамилова открывается новый экспозиционный зал
Жителей Малгобека Ингушетии пригласили принять участие в «Диктанте Победы»
В Народном собрании Ингушетии открылась осенняя сессия
В Ингушетии Covid-19 за сутки выявлен у 30 человек
Использование мобильных телефонов на уроках в школах не допускается — Кравцов
Власти столицы Ингушетии обязали принять меры по отлову бродячих собак

Главное

Яндекс.Метрика

 