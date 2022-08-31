В сельских поселениях Гази-Юрт и Али-Юрт Ингушетии прошли сходы граждан

В мероприятиях приняли участие исполняющий обязанности главы Назрановского района Юсуп Измайлов, помощник главы по религиозным вопросам, наиб центральной мечети сельского поселения Экажево Исмаил Албогачиев, представитель военкомата Илез Кодзоев, главы и старейшины сёл.

Спикеры довели до собравшихся информацию о формировании именной «Ингушской роты», и отметили, что зачисление в состав роты проводится на добровольной основе.

Представитель военкомата рассказал о том, какие социальные выплаты предназначены для подписавших контракт. Исмаил Албогачиев осветил с религиозной стороны вопрос службы в армии на контрактной основе.