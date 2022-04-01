В сельских поселениях Малгобекского района выявили отсутствующие дорожные знаки и разметку

«Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По итогам проверки в 13 сельских поселениях Малгобекского района выявлены нарушения. В суд направлено 13 административных исковых заявлений о признании бездействия органами местного самоуправления незаконными», — говорится в сообщении.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.