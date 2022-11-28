В сельских поселениях Сурхахи и Экажево Ингушетии построят современные амбулатории

Как сообщили в администрации района, в ближайшее время запланировано строительство сурхахинской амбулатории на 100 посещений в смену. Также амбулаторию на 60 койко-мест построят в Экажево. Сроки реализации проекта строительства экажевской амбулатории — 2024-2025 годы.

Отмечается, что местные жители с нетерпением ожидают строительство современного медучреждения, которое полностью соответствует всем требованиям.