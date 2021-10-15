В сельском Доме культуры Али-Юрта Ингушетии прошла викторина по сказкам Пушкина

Ребята приняли активное участие в игре «Там на неведомых дорожках». Они вспоминали окончания фраз из «Сказки о золотом петушке» и её содержание, продолжали предложенные отрывки из сказок «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Дети с удовольствием вспоминали сказки Пушкина и отвечали на вопросы викторины», — отметили организаторы мероприятия.