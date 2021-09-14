В сельском поселении Алхасты Ингушетии состоялась выставка детских поделок «Краски осени»

Воспитанники кружка декоративно-прикладного искусства во главе со своим руководителем Адамом Загиевым представили разнообразные работы, выполненные из природного материала.

«Сколько творчества, выдумки и фантазии в каждой работе! Поделки получились очень оригинальными», — отметили участники мероприятия.