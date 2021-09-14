Выставка

В сельском поселении Алхасты Ингушетии состоялась выставка детских поделок «Краски осени»

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В Доме культуры сельского поселения Алхасты в рамках акции «Культурная суббота» состоялась выставка поделок «Краски осени», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Воспитанники кружка декоративно-прикладного искусства во главе со своим руководителем Адамом Загиевым представили разнообразные работы, выполненные из природного материала.

«Сколько творчества, выдумки и фантазии в каждой работе! Поделки получились очень оригинальными», — отметили участники мероприятия.

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