В сельском поселении Алхасты Ингушетии состоялась выставка детских поделок «Краски осени»
В Доме культуры сельского поселения Алхасты в рамках акции «Культурная суббота» состоялась выставка поделок «Краски осени», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Воспитанники кружка декоративно-прикладного искусства во главе со своим руководителем Адамом Загиевым представили разнообразные работы, выполненные из природного материала.
«Сколько творчества, выдумки и фантазии в каждой работе! Поделки получились очень оригинальными», — отметили участники мероприятия.