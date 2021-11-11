Конкурс

В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»

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В Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается ежегодно 10 ноября. Участие в нем приняли воспитанники кружка изобразительного искусства.

«Участие в конкурсе способствовало развитию детского творчества и интереса к профессии полицейского», — отметили организаторы мероприятия.

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