В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»

Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается ежегодно 10 ноября. Участие в нем приняли воспитанники кружка изобразительного искусства.

«Участие в конкурсе способствовало развитию детского творчества и интереса к профессии полицейского», — отметили организаторы мероприятия.