В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей»
В Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района прошел конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается ежегодно 10 ноября. Участие в нем приняли воспитанники кружка изобразительного искусства.
«Участие в конкурсе способствовало развитию детского творчества и интереса к профессии полицейского», — отметили организаторы мероприятия.