В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошла беседа со старшеклассниками ко Всероссийскому дню призывника

Участниками мероприятия, приуроченного ко Всероссийскому дню призывника, стали старшеклассники второй сельской школы.

Напомним, Всероссийский день призывника отмечают с 1992 года 15 ноября. Праздник призван улучшить военно-патриотическое воспитание молодых людей, повысить общегосударственную значимость и престиж службы в армии.