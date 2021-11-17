В сельском поселении Барсуки Ингушетии прошла беседа со старшеклассниками ко Всероссийскому дню призывника
Работники Дома культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района провели тематическую беседу со школьниками «В армии служить почётно», сообщила газете «Ингушетия» заведующая учреждением Тамара Эстоева.
Участниками мероприятия, приуроченного ко Всероссийскому дню призывника, стали старшеклассники второй сельской школы.
Напомним, Всероссийский день призывника отмечают с 1992 года 15 ноября. Праздник призван улучшить военно-патриотическое воспитание молодых людей, повысить общегосударственную значимость и престиж службы в армии.