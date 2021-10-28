В сельском поселении Барсуки Ингушетии школьникам рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях
В Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района состоялось мероприятие антитеррористической направленности для школьников, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Приглашенный на мероприятие под названием «Терроризм угроза человечеству» участковый села Руслан Дудургов рассказал ребятам правила, которые помогут правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
«Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите», — отметил в беседе со школьниками представитель правоохранительных органов.