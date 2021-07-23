В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии обустроили новую детскую площадку

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, местные жители площадку ждали с нетерпением. По их мнению, подобные места проведения досуга крайне необходимы детям.

В свою очередь администрация Берд-Юрта выразила благодарность аграрному ведомству республики, которое не впервые оказывает помощь и поддержку для повышения качества жизни жителей сельского поселения.