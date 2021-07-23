Благоустройство

В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии обустроили новую детскую площадку

0

В сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района республики обустроена новая детская площадка в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских поселений» по линии министерства сельского хозяйства.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, местные жители площадку ждали с нетерпением. По их мнению, подобные места проведения досуга крайне необходимы детям.

В свою очередь администрация Берд-Юрта выразила благодарность аграрному ведомству республики, которое не впервые оказывает помощь и поддержку для повышения качества жизни жителей сельского поселения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В горном районе Ингушетии провели санитарные мероприятия на территориях архитектурных комплексов
Кабардино-Балкария и Сбер развивают инвестиционные, социальные и цифровые проекты
В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия крупной аварии на водопроводе
В Ингушетии начинается реорганизация территориальных налоговых органов
Более 51 км автодорог регионального значения планируется ввести в Ингушетии до конца года
В Ингушетии почти 700 безработных принимают участие в обучающих курсах
Еще одного экс-главу администрации в Ингушетии приговорили к условному сроку за махинации с землями
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии проведет прием граждан по вопросам охраны здоровья
В Ингушетии сформирован оперативный штаб по обеспечению водоснабжения в проблемных селах
Двое участников НВФ задержаны в Ингушетии
В Ингушетии состоялся турнир, посвященный Международному дню шахмат

Главное

Яндекс.Метрика

 