В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии установили современные энергосберегающие фонари

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, установка современных осветительных приборов создала безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, а также украсила село. Уличное освещение оснащено автоматическими датчиками включения и выключения системы, что позволит значительно сэкономить бюджет, который и в дальнейшем позволит благоустраивать село.

«В ближайшем будущем планируется охватить оставшуюся территорию сельского поселения», — заявил глава Берд-Юрта Магомед Гадаборшев.