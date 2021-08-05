Благоустройство

В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии установили современные энергосберегающие фонари

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В сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района Ингушетии благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» по линии министерства сельского хозяйства региона установили современные энергосберегающие фонари на улице Центральной.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, установка современных осветительных приборов создала безопасные условия для движения автомобилей и пешеходов, а также украсила село. Уличное освещение оснащено автоматическими датчиками включения и выключения системы, что позволит значительно сэкономить бюджет, который и в дальнейшем позволит благоустраивать село.

«В ближайшем будущем планируется охватить оставшуюся территорию сельского поселения», — заявил глава Берд-Юрта Магомед Гадаборшев.

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