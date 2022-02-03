В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел исторический час для школьников, посвященный национальному костюму

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В Доме культуры сельского поселения Долаково Назрановского района состоялся исторический час для школьников, посвященный национальному костюму, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Детям рассказали о многовековой истории народов Кавказа, неразрывно связанной с борьбой за свободу, независимость и сохранение идентичности, которая нашла свое отражение в мужском и женском кавказском национальном костюме. В нем — особенности жизни горцев, диктовавшие создание одежды, которая была бы максимально удобной и комфортной как для воина-джигита, так и для охотника, пастуха или странника, отправлявшегося в путешествие верхом на коне.

Особое внимание на мероприятии было уделено ингушскому национальному костюму.

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