В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел исторический час для школьников, посвященный национальному костюму

Детям рассказали о многовековой истории народов Кавказа, неразрывно связанной с борьбой за свободу, независимость и сохранение идентичности, которая нашла свое отражение в мужском и женском кавказском национальном костюме. В нем — особенности жизни горцев, диктовавшие создание одежды, которая была бы максимально удобной и комфортной как для воина-джигита, так и для охотника, пастуха или странника, отправлявшегося в путешествие верхом на коне.

Особое внимание на мероприятии было уделено ингушскому национальному костюму.