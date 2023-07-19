В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел показ документального фильма «Путь в никуда»

В фильме речь идёт о вербовке в террористические организации. Попасть в сети террористов может практически каждый, уверяют эксперты. Как распознать, что тебя вербуют и что делать с теми, кто уже попал под влияние преступников? Все эти вопросы поднимает автор документальной ленты, сообщила художественный руководитель учреждения культуры Зина Манкиева.

Уникальный материал, собранный в Омске, на Северном Кавказе, в Москве и Республике Башкортостан. Исповедь террориста, мнение экспертов в области профайлинга, психиатрии, представителей духовенства.

«Мы хотим сделать всё, чтобы уберечь от вербовки в террористическую организацию новых участников, например, вашего сына или вашего брата или друга. И если мы сумеем помочь хотя бы одному человеку, всё это не зря», — говорит автор фильма «Путь в никуда» Антон Парахин.