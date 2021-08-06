В сельском поселении Долаково Ингушетии состоялась выставка рисунков к Международному дню молодежи

Также детям рассказали о том, как появилась эта знаменательная дата, которая призвана напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, стоящих на их пути.

Напомним, 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая впервые состоялась в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года, о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи.