Выставка

В сельском поселении Долаково Ингушетии состоялась выставка рисунков к Международному дню молодежи

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В преддверии Международного дня молодежи, который отмечается ежегодно 12 августа, в Доме культуры сельского поселения Долаково Назрановского района состоялась выставка детских рисунков, посвященная этой дате, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Также детям рассказали о том, как появилась эта знаменательная дата, которая призвана напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, стоящих на их пути.

Напомним, 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая впервые состоялась в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года, о провозглашении 12 августа Международным днем молодежи.

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