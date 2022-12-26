В сельском поселении Долаково Ингушетии завершено строительство школы

Школа состоит из пяти блоков. На первом этаже расположены кабинеты труда, спортивный зал, пищеблок, медицинский кабинет, на втором — актовый зал, на третьем — библиотека и читальный зал.

Учебное заведение оснащено новейшим оборудованием как для учебы детей, так и для обеспечения их безопасности.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, на территории школы имеется большой стадион с игровыми площадками. Строительство объекта вела подрядная организация ООО «Капитал».