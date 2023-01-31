В сельском поселении Экажево Ингушетии продолжается реконструкция моста через реку Сунжа

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», мост планируется не только укрепить, но и расширить. Обновление переправы, возведённой ещё в 60-е годы прошлого века, позволит в разы увеличить грузоподъёмность и пропускную способность.

На начальном этапе строители провели разборку старого моста, перенесли линии связи на необходимое расстояние от объекта, также выполнено устройство подъездных дорог для технических нужд. В ходе проведения реконструкции планируется установка железобетонных балок с водоотводом и гидроизоляцией, предусмотрено устройство тротуара и перил с двух сторон, барьерных ограждений, нанесение разметки термопластиком.

Как сообщили в Минавтодоре республики, на данном этапе ведутся работы по устройству буронабивных свай диаметром 1 м, глубиной 20 м. Ширина моста достигнет 15 м, длина — 96 м. Официальная сдача объекта планируется в июле текущего года.

Между тем владельцы машин испытывают трудности, в том числе и из-за сложности объездного пути, и именно они больше всех ждут открытия важной

артерии.