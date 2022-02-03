В сельском поселении Экажево Ингушетии продолжается строительство школы на 504 места, в соответствии с проводимыми мероприятиями по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.