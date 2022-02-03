В сельском поселении Экажево Ингушетии продолжается строительство школы на 504 места
В сельском поселении Экажево Ингушетии продолжается строительство школы на 504 места, в соответствии с проводимыми мероприятиями по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства региона, возведение данного объекта осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Техстрой», техническое сопровождение и строительный контроль ведёт ГУП «УКС РИ».
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В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству железобетонного каркаса первого этажа блоков 1-3 и стен подвала, колонны и диафрагмы жесткости блоков 4, 5.