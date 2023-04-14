В сельском поселении Экажево Ингушетии проведена опашка в лесном массиве

Данные работы проведены в связи с наступлением тёплой погоды и повышением опасности возникновения лесных пожаров.

Отмечается, что создание противопожарной полосы осуществлено как для профилактики пожаров, так и для их локализации.

Напомним, на днях в администрации Назрановского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на вверенной территории.