В сельском поселении Экажево Ингушетии проведена опашка в лесном массиве
В сельском поселении Экажево проведена опашка в лесном массиве, сообщили в администрации Назрановского района.
Данные работы проведены в связи с наступлением тёплой погоды и повышением опасности возникновения лесных пожаров.
Отмечается, что создание противопожарной полосы осуществлено как для профилактики пожаров, так и для их локализации.
Напомним, на днях в администрации Назрановского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на вверенной территории.