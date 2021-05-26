В сельском поселении Экажево Ингушетии расширили русло реки, чтобы избежать наводнений

«На реке провели работы по расширению и спрямлению русла, удалению водорослей и прибрежной растительности, углублению и очистке дна. Работы были начаты в 2019 году за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Ингушетии «Охрана и защита окружающей среды», — сказал собеседник.

По его словам, окончание работ на переходящем объекте было запланировано на 2021 год и выполнено в соответствии со сроком.

«Таким образом, защищены от подтопления и затопления около 460 человек, 96 жилых домов с хозяйственными постройками, 1 автомобильный мост, 3 пешеходных мостовых перехода, 1 социальный объект и 2 объекта экономики», — добавили в Минприроды.

Мероприятие реализовывалось в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».