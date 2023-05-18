В сельском поселении Галашки Ингушетии благоустроили улицу Исламскую
В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии благоустроили улицу Исламскую, которая связывает детский сад и школу.
Отмечается, что в рамках благоустройства рабочие выровняли грейдерное покрытие и провели укладку вторичным асфальтом.
По словам главы администрации Галашки Мусы Оздоева, на улице Исламской, общая протяженность которой составляет 2 километра, был проведен комплекс предварительных работ. Было вывезено 16 самосвалов лишнего грунта.