В сельском поселении Галашки Ингушетии благоустроили улицу Исламскую

Отмечается, что в рамках благоустройства рабочие выровняли грейдерное покрытие и провели укладку вторичным асфальтом.

По словам главы администрации Галашки Мусы Оздоева, на улице Исламской, общая протяженность которой составляет 2 километра, был проведен комплекс предварительных работ. Было вывезено 16 самосвалов лишнего грунта.