В сельском поселении Галашки Ингушетии обустроили новый пешеходный тротуар

Тротуар соединяет социально значимые объекты (недавно построенный детский сад, магазины и среднюю школу № 2), эта зона активно используется населением каждый день круглогодично.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ближайшем будущем на этом объекте планируется размещение скамеек, установка уличных урн для сбора мусора, а также озеленение прилегающей территории.