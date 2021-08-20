Благоустройство

В сельском поселении Галашки Ингушетии обустроили новый пешеходный тротуар

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В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии обустроили новый пешеходный тротуар протяженностью 750 метров на улице имени Ширвани Костоева.

Тротуар соединяет социально значимые объекты (недавно построенный детский сад, магазины и среднюю школу № 2), эта зона активно используется населением каждый день круглогодично.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ближайшем будущем на этом объекте планируется размещение скамеек, установка уличных урн для сбора мусора, а также озеленение прилегающей территории.

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