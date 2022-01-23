В сельском поселении Галашки Ингушетии сгорела пристройка частного дома
В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии сгорела пристройка к жилому частному дому, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
«В 12.57 мск в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РИ поступило сообщение о возгорании в сельском поселении Галашки по ул. Береговая 3. По прибытию на место пожарных расчетов было установлено, что горит бытовая пристройка на территории частного домовладения, площадь пожара составила 12 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что причина пожара уточняется.