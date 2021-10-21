Водоснабжение

В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии заменили больше километра ветхого трубопровода

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В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии проложили больше километра нового трубопровода.

Аварийно-ремонтные работы по замене ветхого трубопровода в предгорном селе проводились со спонсорской поддержкой.

«Хочу отметить жителей поселения, которые помогают в решении насущных проблем села, и выразить им свою благодарность, при таком софинансировании и соучастии дела в сельском поселении пойдут значительно лучше, и число хороших дел возрастёт», — заявил глава сельского поселения Муса Оздоев.

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