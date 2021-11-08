Водоснабжение

В сельском поселении Галашки Сунженского района Ингушетии заменили ветхий трубопровод

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В сельском поселении Галашки на улице Кавказской заменили 7 км 300 метров ветхого железного трубопровода на новый пластиковый.

Таким образом, решена проблема с водоснабжением одной из центральных улиц села на многие годы. В силу физико-химических свойств пластиковый трубопровод хорошо подходит для транспортировки питьевой воды в любое время года. В случае заморозки воды в железных трубопроводах происходит разрыв прокатной поверхности, вследствие чего конструкция просто лопается, что и вызывает частые прорывы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, данная работа была осуществлена со спонсорской поддержкой.

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