В сельском поселении Гази-Юрт Ингушетии прошла беседа со школьниками, посвященная Международному дню мира

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Художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Гази-Юрт Зарета Шанхоева провела беседу со школьниками, посвященную Международному дню мира, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Она рассказала ребятам историю создания этого праздника, который был учрежден Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и день прекращения огня в странах, где ведутся войны.

«Организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий на время празднования Международного дня мира и провести праздничные мероприятия по случаю этого праздника в формате просвещения и информирования общественности о вопросах, связанных с миром», — отметила она в своем выступлении.

Участники встречи с интересом слушали Зарету Магомедовну, а также делились своими мыслями о необходимости соблюдения мира на всей планете.

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