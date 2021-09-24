В сельском поселении Гази-Юрт Ингушетии прошла беседа со школьниками, посвященная Международному дню мира

Она рассказала ребятам историю создания этого праздника, который был учрежден Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и день прекращения огня в странах, где ведутся войны.

«Организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий на время празднования Международного дня мира и провести праздничные мероприятия по случаю этого праздника в формате просвещения и информирования общественности о вопросах, связанных с миром», — отметила она в своем выступлении.

Участники встречи с интересом слушали Зарету Магомедовну, а также делились своими мыслями о необходимости соблюдения мира на всей планете.