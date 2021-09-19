Выборы

В сельском поселении Инарки выборный процесс сопровождается народной музыкой

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В селении Инарки выборный процесс сопровождается лезгинкой, доулист и гармонист создают особую атмосферу на избирательном участке № 508 имени Героя России Ахмеда Котиева.

Помимо хороших условий на участке для голосования на базе местного Дома культуры, для избирателей организовали концертную программу. Старейшина Магомед Хамхоев пришёл выполнить свой гражданский долг вместе с многочисленной семьёй, а это девять голосов. По его мнению, музыка создаёт праздничное настроение, а ведь голосование — это настоящий праздник.

Всего в Малгобекском районе свои двери открыли 23 УИКа, а зарегистрировано более 33 тысяч избирателей.

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