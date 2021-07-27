Газоснабжение

В сельском поселении Кантышево Ингушетии на сутки отключат газ из-за ремонтных работ

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии на сутки отключат газ, сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой АО «Газпром газораспределение Назрань».

Отмечается, что в связи с подготовкой к отопительному периоду будут производиться ремонтно-восстановительные работы в сетях газораспределения. На время производства работ будет прекращена подача газа в населенный пункт с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля текущего года.

Региональное чрезвычайное ведомство призывает жителей Кантышево следить за газовым оборудованием, быть внимательными и осторожными.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.

 

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