В сельском поселении Кантышево Ингушетии на сутки отключат газ из-за ремонтных работ

Отмечается, что в связи с подготовкой к отопительному периоду будут производиться ремонтно-восстановительные работы в сетях газораспределения. На время производства работ будет прекращена подача газа в населенный пункт с 9 часов 28 июля до 9 часов 29 июля текущего года.

Региональное чрезвычайное ведомство призывает жителей Кантышево следить за газовым оборудованием, быть внимательными и осторожными.

Единая дежурная диспетчерская служба Назрановского района: 8 (8732) 22-11-07.

Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.