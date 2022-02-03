В сельском поселении Кантышево Ингушетии продолжается строительство детского сада на 220 мест

В настоящее время ведутся работы по кладке наружных стен из газобетона и облицовочного керамического кирпича. Облицовочный кирпич придает зданию внешнюю респектабельность, а легкий и достаточно теплый газобетон отвечает, в том числе, за комфорт. Начата работа по устройству ограждения территории и кровли здания.

⠀

Объект строится в соответствии с проводимыми мероприятиями по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 месяца до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования.

⠀

Отмечается, что строительство данного объекта, осуществляет генеральная подрядная организация ООО «ТИЗКОМ», техническое сопровождение и строительный контроль ведёт ГУП «УКС РИ».