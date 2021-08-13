В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла беседа со школьниками «Наркотики разрушают жизнь»

В этом году праздник молодых людей было решено посвятить одной из самых острых проблем современности — наркотической зависимости среди подрастающего поколения. В ДК провели беседу «Наркотики разрушают жизнь».

«Цель данного мероприятия — формирование представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека и его социальное благополучие», — отметили организаторы мероприятия.