Профилактика наркомании

В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла беседа со школьниками «Наркотики разрушают жизнь»

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В Доме культуры сельского поселения Кантышево Назрановского района провели мероприятие, приуроченное к Международному дню молодёжи, который мировое сообщество отметило 12 августа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В этом году праздник молодых людей было решено посвятить одной из самых острых проблем современности — наркотической зависимости среди подрастающего поколения. В ДК провели беседу «Наркотики разрушают жизнь».

«Цель данного мероприятия — формирование представления о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека и его социальное благополучие», — отметили организаторы мероприятия.

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