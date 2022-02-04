В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла выставка детских творческих работ «В чем секрет этой башни старинной?»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на занятиях ребята мастерят разные сувениры с использованием подручных материалов. Макеты ингушских башен они изготовили из гипсокартона с использованием гипса и акриловой краски.

Напомним, ингушские башни — уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском районе Ингушетии.