В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла выставка детских творческих работ «В чем секрет этой башни старинной?»
В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошла выставка творческих работ воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства «В чем секрет этой башни старинной?» в рамках реализации программы «Культура для школьников».
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на занятиях ребята мастерят разные сувениры с использованием подручных материалов. Макеты ингушских башен они изготовили из гипсокартона с использованием гипса и акриловой краски.
Напомним, ингушские башни — уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском районе Ингушетии.