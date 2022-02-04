Выставка

В сельском поселении Кантышево Ингушетии прошла выставка детских творческих работ «В чем секрет этой башни старинной?»

0

В Доме культуры сельского поселения Кантышево прошла выставка творческих работ воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства «В чем секрет этой башни старинной?» в рамках реализации программы «Культура для школьников».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на занятиях ребята мастерят разные сувениры с использованием подручных материалов. Макеты ингушских башен они изготовили из гипсокартона с использованием гипса и акриловой краски.

Напомним, ингушские башни — уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском районе Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии два медработника украли 70 тыс. рублей из фонда медстрахования
В МВД Ингушетии сообщили о задержании причастных к нападению на общественного деятеля республики
Юнармейцы Ингушетии начали сбор информации об участниках ВОВ для внесения в электронную Книгу Памяти
Жители Ингушетии стали фигурантами дела о прохождении обучения для террористической деятельности
Жителей столицы Ингушетии приглашают на выставку Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны»
Минздрав Ингушетии возглавил экс-главврач детской больницы
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии готовятся к персональной выставке Алихана Майриева
Ингушетия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 году
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился новым краеведческим изданием Хасана Балаева
В национальной библиотеке Ингушетии прошел мемориальный вечер, посвященный жертвам Холокоста
305 новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 