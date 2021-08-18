В сельском поселении Мужичи Ингушетии появится модельная библиотека

Как сообщили в учреждении, в библиотеке будет создано современное пространство для комфортного пребывания читателей, появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе «Национальная электронная библиотека», НЭДБ, современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Библиотекари пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

Методическую помощь мужичинской библиотеке оказал проектный офис Национальной библиотеки Ингушетии.

Ежегодно по всей стране проходит модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура». Уже в первый 2019 год реализации проекта их стало 134, в 2020 году — 172. В 2021 году откроется 305 модельных библиотек в 79 регионах страны. Всего в этом году на модернизацию учреждений было направлено 2 млрд 110 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, в 2020 году в Ингушетии появились две модельные библиотеки: в центральной библиотеке Назрани и в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Библиотеки нового поколения стали для читателей излюбленным местом проведения досуга.