В сельском поселении Мужичи Ингушетии появится модельная библиотека
Библиотека сельского поселения Мужичи Сунженского района стала победителем конкурса, проводимого в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и нацеленного на создание модельных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных библиотек, внедрения эффективных моделей управления, направленных на повышение качества обслуживания.
Как сообщили в учреждении, в библиотеке будет создано современное пространство для комфортного пребывания читателей, появится доступ к широкополосному интернету, информационной системе «Национальная электронная библиотека», НЭДБ, современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. Библиотекари пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Методическую помощь мужичинской библиотеке оказал проектный офис Национальной библиотеки Ингушетии.
Ежегодно по всей стране проходит модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура». Уже в первый 2019 год реализации проекта их стало 134, в 2020 году — 172. В 2021 году откроется 305 модельных библиотек в 79 регионах страны. Всего в этом году на модернизацию учреждений было направлено 2 млрд 110 млн рублей из федерального бюджета.
Напомним, в 2020 году в Ингушетии появились две модельные библиотеки: в центральной библиотеке Назрани и в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Библиотеки нового поколения стали для читателей излюбленным местом проведения досуга.