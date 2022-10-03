В сельском поселении Мужичи Ингушетии состоялось официальное открытие спортивного зала

Как сообщила пресс-служба администрации Сунженского района, для жителей Мужичи и Алкуна это большое событие. Благодаря открытию зала юные спортсмены получат возможность бесплатно заниматься борьбой, боксом, каратэ и стрельбой из лука в хорошем зале под руководством опытных тренеров — ранее для этого им приходилось ездить в Галашки и другие села.

Отмечается, что занятия будут проходить с понедельника по субботу, желающие могут подойти и записаться по адресу: с. п. Мужичи, улица Речная (на месте бывшей швейной фабрики).